Александер Нюландер может дебютировать в НХЛ в матче с командой старшего брата

«Баффало Сэйбрз» вызовет из фарм-клуба форварда. Об этом сообщает журналист Buffalo News Джон Вогль.19-летний шведский нападающий может дебютировать в Национальной хоккейной лиге в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс», за который выступает его старший брат Вильям.В текущем сезоне младший из братьев Нюландер выступает за «Рочестер» в АХЛ, где набрал 27 (9+18) очков в 62 матчах при показателе полезности «-20». Напомним, что он был выбран «Сэйбрс» под общим 8-м номером на драфте НХЛ-2016.