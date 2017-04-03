«Фрибур» объявил о подписании Берра и продлил контракты с Червенкой и Бирнером

Швейцарский клуб «Фрибур» объявил, что в команду перейдёт вратарь. Контракт рассчитан на три сезона. Голкипер сборной Швейцарии известен по выступлению в НХЛ за клубы «Калгари Флэймз», «Колорадо Эвеланш» и «Флорида Пантерз». В сезоне-2016/17 он провёл за «Пантерз» 6 матчей на уровне НХЛ и пропустил 3,54 шайбы в среднем за матч при проценте отражённых бросков 87.Помимо этого, клуб продлил контракты с чешскими форвардами. Бирнер набрал 32 (9+23) в 31 матче при показателе полезности «-6». Хоккеист начинал сезон в «Тракторе». На счету Червенки 51 (16+35) очко в 44 матчах при показателе полезности «-8».Швейцарская команда сохранила прописку в элитном дивизионе в турнире плей-аут.