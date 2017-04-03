Фомичёв: единственный минус «Куньлуня» — посещаемость. Надо работать

Хоккейный экспертподелился впечатлениями от дебюта «Куньлуня» в КХЛ.«Выступление «Куньлуня» в дебютном сезоне для многих стало неожиданным. Мало кто предполагал, что команда будет почти постоянно находиться в зоне плей-офф. Да, у китайского клуба получилась немного смазанной концовка «регулярки», но, тем не менее, главную задачу сезона он выполнил.Команду пришлось собирать с листа и очень быстро, тем не менее «Куньлуню» удалось привлечь очень хороших игроков. Была проведена отличная работа, и с составом явно угадали. Это касается всех линий. В начале чемпионата был травмирован Кархунен, однако место первого вратаря уверенно занял Макаров, затем они поменялись местами, и доигрывал «регулярку» уже финн. Качественная и опытная оборона: Яласваара, Мянтюля, Белльмор. Да, все они уже далеко не молоды, но проявили себя с лучшей стороны. Особенно Мянтюля, ставший лидером обороны «Куньлуня».Нападающих китайского клуба преследовали травмы, что во многом помешало «Куньлуню» сыграть более результативно. Поначалу на первые роли вышли Вярн и Лахти, затем выдвинулись Рау и Коллинз. Нельзя не упомянуть и об отличной работе тренерского штаба во главе с Владимиром Юрзиновым.Что касается китайских игроков, то пока в основном составе проявили себя те, кто учился хоккею в Северной Америке – Зак Юйэнь и Руди Ин, — игроки качественные. Первый и вовсе был на ведущих ролях. Может быть, не так много он получал игрового времени, но в те моменты, когда выходил на лёд, показывал себя с наилучшей стороны. Безусловно, привлечение по-настоящему китайских игроков – это дело будущего. Но с чего-то надо начинать. Китай – самая населённая в мире страна, хоккей надо поднимать. Да и КХЛ должна расширяться во всех направлениях, в которых возможно. Единственный минус «Куньлуня» — посещаемость. С этим надо работать, и, я думаю, в следующем сезоне картина будет уже другая», — цитирует Фомичёва официальный сайт КХЛ.