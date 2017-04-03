Гуськов: Кучеров стал звездой НХЛ, он незаменим для «Тампы»

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВподелился мнением о выступлении в этом сезоне нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова. В нынешнем сезоне Кучеров провёл 70 матчей и набрал 81 (38+43) очко. Показатель полезности у 23-летнего россиянина — «+10».«Кучеров в этом сезоне очень сильно добавил и является звездой НХЛ без какого-либо преувеличения. Никита — лидер «Тампы», он может усилить любую сборную. Если говорить о значимости Кучерова для своей команды, то он вышел на уровень Овечкина и Тарасенко.Для «Тампы» он незаменим. Не столь корректно говорить, что Никита превзошёл Овечкина и Малкина, но то, что он стал звездой в Америке, это факт. Игроки «Тампы» ещё как могут усилить российскую сборную, особенно Кучеров», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.