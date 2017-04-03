Копитар: «Лос-Анджелес» отдал все силы, чтобы попасть в плей-офф, но не хватило

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар прокомментировал непопадание команды в плей-офф.
«Внутри я чувствую пустоту. Останется неприятное послевкусие от этого сезона. Мы знали, какая ситуация складывается в турнирной таблице. Мы отдали все силы, но этого оказалось мало.
Сейчас ещё рано говорить о том, чего команде не хватило. Думаю, что после перерывов мы играли недостаточно остро. Мы постараемся выиграть те матчи, что остались. Но всё равно останется некая пустота.
Во многих матчах мы забивали по одному или два гола. Их было слишком много по ходу сезона. Нельзя с такими результатами ждать, что мы выиграем много матчей», – сказал Копитар.