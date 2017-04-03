Путин: помогу — построим каток в Бурятии. Но, кстати, подешевле дзюдо-то

Президент Россиипообещал найти средства для строительства ледового дворца в Бурятии. Журналистка из Бурятии пожаловалась ему, что это единственный регион в стране, где нет своего ледового дворца. По её словам, вопрос решается в течение семи лет, под строительство уже выбрана площадка, однако чиновники отговариваются тем, что в регионе нет хоккеистов.«Не буду растекаться мыслью по древу, я вам помогу. Сейчас не буду называть источник, но мы построим вам такой каток. Это правильно.Кстати, подешевле дзюдо-то, может быть, дзюдо займёмся», — отметил Путин.