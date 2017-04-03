Бадюков: от Панарина и Овечкина на ЧМ нельзя отказываться ни при каких раскладах

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛсчитает, что на ближайшем чемпионате мира в составе сборной России должны сыграть все звёздные игроки, которые к тому моменту будут свободны.«Думаю, что искусственно отказываться от услуг таких мастеров никто не будет, это всё равно что в ногу себе выстрелить. На перспективу и молодых ребят можно проверить. Тренерский штаб нашей сборной следит за каждым и видит, кто сколько времени получает в своих клубах. Они должны понимать, что Панарин есть Панарин, а Овечкин есть Овечкин, и при всей своей харизме от таких людей не надо отказываться ни при каких раскладах. Победа на чемпионате мира – основной на данный момент приоритет для многих сборных. Олимпиада будет только через год. Я думаю, что энхаэловцы поедут на игры, в этом направлении всё движется. Там может быть два варианта: либо там не будет паузы в чемпионате и игроков отпустят, либо паузу сделают.Мы уже на Евротуре посмотрели, на Кубке мира посмотрели тех, кто может. Но сейчас всё меняется намного быстрее, чем раньше. И если игрок «выстрелил» на каком-то турнире, не факт, что он через год будет так же в порядке, независимо от возраста», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.