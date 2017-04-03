Панин: я не согласен с решением СДК, над ним должен быть надзорный орган

Защитник ЦСКАпрокомментировал свою восьмиматчевую дисквалификацию за нанесение травмы форварду «Локомотива» Брэндону Козуну.«Я лично не согласен с этим решением. Но есть СДК, есть регламент, по которому мне сколько могли дать, столько и дали. Я не могу оспаривать это решение. Если бы была какая-то кассация или апелляция, может быть, я бы и подал протест. Но уже есть конкретное решение, и поэтому мне остается его принять.В НХЛ вызывают на слушания? У нас такого нет. Но я бы с удовольствием поприсутствовал и даже, может быть, ответил на те вопросы, которые бы мне задали. И ещё мне бы лично хотелось, чтобы над СДК был надзорный орган. Нет, не для того, чтобы убирать эти дисквалификации, а чтобы контролировать. Потому что я же не говорю только о моём случае. Есть ещё куча других случаев, и другие ребята тоже остаются недовольными вынесенными решениями. Хотя есть и те, кто доволен.Умышленно наносить кому-то травму, конечно, не хочется. Когда случается, что кому-то наносишь травму, делаешь больно – подъезжаешь, извиняешься. Но это хоккей. Меня так же встречают, зажимают, ломают. Я всё прекрасно понимаю. Тут либо ты бьёшь, либо тебя бьют», — цитирует хоккеиста «Спорт ФМ».