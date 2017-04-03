Зайцев удивлён отставкой Квартальнова из ЦСКА и считает, что он сделал много

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев прокомментировал отставку главного тренера ЦСКА Дмитрия Квартальнова, под руководством которого он ранее играл. Зайцев выступал в составе ЦСКА с 2013 по 2016 год.
«Если честно, был удивлён, потому что человек сделал очень многое для этой команды. Весь тренерский штаб проделал огромнейшую работу, они пришли и многое перевернули с ног на голову. С ними команда выигрывала «регулярку», они считаются одними из сильнейших в России, поэтому для всех это было шоком.
Я общался с ребятами из ЦСКА. Выиграли опять «регулярку», в плей-офф немножко не получилось. Я уверен, что там была проделана огромная работа, и, думаю, ребята там могут посмотреть спокойно друг другу в глаза после этого сезона», – цитирует Зайцева ТАСС.