Светлаков: отставка Квартальнова для всех в ЦСКА стала неожиданностью

Нападающий ЦСКАпрокомментировал отставку Дмитрия Квартальнова с поста главного тренера ЦСКА.«Для всех это стало неожиданностью. Я зашёл в Интернет и увидел, что контракт по обоюдному согласию расторгнут. Если честно, то и сказать было нечего. Всё-таки я два года провёл с Дмитрием Вячеславовичем, а другие ребята – целых три. Привыкли к нему, к той атмосфере, которая была… Сейчас придёт новый наставник. А каждый человек всегда выстраивает работу так, как ему необходимо. Будут изменения. Волнение, конечно, в таких ситуациях есть всегда. Но и интересно, что дальше. Можно сказать, это будет новый этап для ЦСКА», — цитирует Светлакова «Спорт ФМ».