Панарин: не знал, сколько у меня очков, но дедушка сказал. Не буду ему звонить

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс»заявил, что не следит за количеством набранных очков, потому что это мешает ему показывать хороший хоккей. В текущем сезоне россиянин набрал 72 (29+43) очка в 79 матчах.«Мне лично это мешает. Я выхожу на лёд с мыслями играть хорошо, создавать моменты, бросать по воротам, естественно, чтобы забить гол. Но не зацикливаться на том, чтобы пас отдать или чтобы очко мне записали. Тогда получается их набирать, а когда начинаешь думать, то как назло всё. До субботы я не знал, сколько у меня очков. А потом мне позвонил дедушка и завёл разговор об этом. Я с ним поспорил немного. Я об этом не думаю. Наверное, сегодня не буду ему звонить», — цитирует Панарина Chicago SunTimes.