Молодёжная сборная России проиграла Финляндии на Турнире четырёх наций

Молодёжная сборная России потерпела поражение от Финляндии на Турнире четырёх наций. Встреча, проходившая в Пьештянах, завершилась со счётом 1:3.
Россия U20 — Финляндия U20 — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1).
0:1 — Иконен (Сихвонен, Ляявайнен), 08:45, бол.
0:2 — Коппанен (Хамялайнен, Ратинен), 37:06.
0:3 — Коппанен (Иконен, Ляявайнен), 52:33.
Алексеев (Швырев, Каюмов), 55:43.
Коновалов (Мельничук);
Кривошеев – Курашов, Ревацкий – Иванов – Кара;
Лавриненко – Алексеев, Манукян – Рассейкин – Полодян;
Ковалев – Афанасьев, Кошурников – Цыганов – Шолохов;
Зайцев – Калинин, Каюмов – Швырев – Веряев.