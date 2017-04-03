ФХР и клубы КХЛ выразили соболезнования семьям погибших в теракте в Петербурге

Федерация хоккея России, а также клубы КХЛ выразили соболезнования в связи с терактом, произошедшем в Санкт-Петербурге 3 апреля. На станции метро «Сенная площадь» прогремел взрыв, есть погибшие и раненые.«ФХР выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в результате террористического акта в метрополитене Санкт-Петербурга», — сообщается в «твиттере» федерации.«ХК „Авангард“ приносит искренние соболезнования семьям погибших во время взрыва в метро СПб. Выздоровления всем раненым, их семьям — сил», — сообщается в «твиттере» омского клуба.«Хоккейный клуб «Ак Барс» выражает самые глубокие соболезнования семьям погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга», — сообщается в «твиттере» казанской команды.