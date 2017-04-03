Кравчук: Кинэн — мой первый тренер в НХЛ, рад возможности поработать с ним

Российский специалист, бывший скаут сборной России, вошедший в тренерский штаб «Куньлунь Ред Стар», рассказал об ожиданиях от работы с«Переговоры начались в феврале, ближе к концу «регулярки» КХЛ. Со мной контактировал исключительно Кинэн, и именно он сообщил об окончательном варианте. Майк – прославленный специалист, приводил канадскую сборную к победе на Кубке Канады, брал с Зубовым, Ковалёвым, Немчиновым и Карповцевым Кубок Стэнли с „Рейнджерс“, и, кроме того, это мой первый тренер в НХЛ. Я очень рад возможности поработать в его тренерском штабе. Чем занимался в последнее время? Я получил канадскую тренерскую лицензию и работал детским тренером в Монреале. Так что из хоккея не уходил.Команда соберётся 1 июля в Пекине. К тому моменту мне нужно будет оформить визу. Планирую ли посетить тренировочные лагеря „Куньлуня“ в Бостоне и Торонто? Пока меня не посвящали в эти планы, но если будет необходимость, буду рад помочь в просмотре североамериканских кандидатов.Знаю, что „Куньлунь“ здорово выступил в первом сезоне. Команду по семейным обстоятельствам покинул Владимир Юрзинов. Думаю, что с Майком Кинэном она способна решать высокие задачи. Азиатский регион очень привлекателен для НХЛ, уже наметившей в Китае две выставочные игры следующей предсезонки. Я лучше знаю Японию, но готов поработать и в Поднебесной», — цитирует Кравчука «Спорт-экспресс».