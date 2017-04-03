«Лада» объявила о сборе средств на изготовление памятника Геннадию Цыгурову

ХК «Лада» приглашает болельщиков принять участие в сборе средств для изготовления и установки памятника заслуженному тренеру СССР, почётному гражданину Тольятти и Челябинска Геннадию Фёдоровичу Цыгурову, который скончался 14 декабря 2016 года.
Цыгуров дважды приводил «Ладу» к золотым медалям чемпионата России (1994, 1996), а также выиграл молодёжный чемпионат мира 1999 года во главе сборной России. За свою тренерскую карьеру он работал в «Ладе», «Тракторе», «Авангарде», «Торпедо», «Сарыарке», ХК МВД, «Нефтехимике».
Счета для перечисления денег опубликованы на официальном сайте клуба.