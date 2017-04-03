«Динамо» Бш не будет переезжать в «ВТБ Ледовый дворец» на время финала ВХЛ

Генеральный директор московского «Динамо»заявил, что на домашние матчи финала плей-офф ВХЛ балашихинское «Динамо» не будет переезжать на «ВТБ Ледовый дворец», а продолжит играть на старой арене. Команда Анатолия Антипова выиграла серию у «Зауралья» со счётом 4-0 и теперь встретится с усть-каменогорским «Торпедо» или тюменским «Рубином».«Мы пообщались с тренерским штабом команды «Динамо» (Балашиха) и пришли к выводу, что ничего менять не будем. Ребята привыкли ко льду, к раздевалке. К окружающей обстановке. Поэтому домашние матчи финальной серии команда проведёт на «Арене Балашиха», — сказал Сафронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.