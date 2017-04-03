Дежарден: Голдобин должен доказать, что может выкладываться на 100 %

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс»рассказал, почему решил не ставить нападающегов состав на домашний матч с «Сан-Хосе Шаркс» (1:3). После обмена из «Сан-Хосе» Голдобин забил один гол в восьми матчах.«Я не пытаюсь преподать серьёзный урок. Он — мастеровитый парень, но мастерство должно сочетаться с упорной работой. Не думаю, что в последнем матче он достаточно старался. Голдобин вернётся в состав на следующую игру в Сан-Хосе. Он должен доказать, что может выкладываться на 100 % на этом уровне.Это улица с двусторонним движением. Не то что я не даю молодёжи играть. Если они попадают в состав и выкладываются, они играют. Нам просто надо подстегнуть Голдобина», — цитирует Дежардена The Province.