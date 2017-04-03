Швец-Роговой: буду стараться попасть в олимпийскую сборную России

Нападающий «Витязя»прокомментировал подписание нового двухлетнего контракта с клубом, а также сообщил, что хочет попасть в олимпийскую сборную России.«Рад, конечно. „Витязь“ — мой родной клуб, я очень доволен. Наверное, уже шестой сезон здесь, ещё по школе играл года три. Примером для юных игроков себя не чувствую, мне ещё работать и работать, доказывать. Рано для примеров ещё. В этом сезоне я уже был не лимитчик, а взрослый игрок, поэтому можно сказать, что этот год был лучшим. Но можно было ещё лучше выступить. Чем запомнится год? Наверное, первой шайбой, она была долгожданной. Тафгаем я не стал, так получилось. Пришлось подраться, удачно всё вышло.Старался попасть в основную команду, и в Твери не всё гладко складывалось, но попал в струю. Переживал, хотел здесь играть. Ждал своего шанса. Максимальные цели — попасть в олимпийскую сборную, там, если не ошибаюсь, до 23 лет, буду стараться», — сказал Швец-Роговой в эфире клубного телевидения.