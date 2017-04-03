Никита Нестеров заменит травмированного Уэбера в составе «Монреаля»

Защитник «Монреаль Канадиенс»пропустит два ближайших матча из-за травмы нижней части тела, сообщается на официальном сайте клуба.«Монреаль» находится на выездной серии, в которой ему осталось сыграть с «Флоридой Пантерз» и «Баффало Сэйбрз». Уэбер вернётся в Монреаль, чтобы пройти обследование.Место Уэбера в составе займёт, который последний матч провёл 27 февраля. Россиянин перешёл в «Монреаль» из «Тампа-Бэй Лайтнинг» в текущем сезоне. За канадскую команду он провёл девять матчей, набрав 2 (1+1) очка при показателе полезности "-2".