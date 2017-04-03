Брагин: молодёжной сборной надо прибавлять в завершении и других компонентах

Главный тренер молодёжной сборной Россиипрокомментировал поражение от Финляндии на Турнире четырёх наций (1:3).«Игра была равна, но финны свои голы забили, а мы — нет. Причины? Можно посетовать на невезение. Всё-таки только в штанги попали четыре раза, и вратарь соперника неплохо сыграл. Другое дело, что всё равно в завершающей стадии, как и во многих других компонентах, команде надо прибавлять. Посмотрим, как сложатся две оставшиеся игры, после того как укажем команде на ошибки. Важно увидеть, как такая информация у каждого усваивается по ходу турнира», — цитирует Брагина пресс-служба ФХР.