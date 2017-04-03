Ягр: я люблю хоккей, мне нравится в «Пантерз», но надо дождаться конца сезона

Нападающий «Флорида Пантерз», который может стать свободным агентом летом 2017 года, заявил, что ему нравится команда, но решение о продолжении карьеры он примет после окончания сезона.«Мне по-прежнему нравится хоккей, я по-прежнему хочу становиться лучше каждый день, когда выхожу на лёд. Ничего не изменилось за те 20 лет, что я играю, всё те же энергия и желание. Я люблю хоккей, но надо подождать до конца сезона, посмотрим, что будет дальше.Организация очень хорошо ко мне относится. Они дали мне шанс, провели обмен, чтобы получить меня. Мне это нравится. В последние годы я выступаю с очень хорошими талантливыми игроками. Мне всё это нравится, ничего не изменилось. Неважно, что мы не попали в плей-офф, меня тоже можно в этом винить. Надо принимать всё как есть.Осталось несколько матчей, и совсем не весело в них играть. Все должны это запомнить, мы не хотим больше испытывать такое. Мы профессионалы и в каждом матче должны выкладываться, но всё равно надо искать мотивацию. Например — занять первое место в конференции или попасть в плей-офф. Сейчас нам не за что играть, только за чувство собственного достоинства», — цитирует Ягра Sun Sentinel.