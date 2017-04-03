Н. Квартальнов: неприятно удивила жёсткая и несправедливая критика в адрес отца

Нападающий «Нефтехимика»считает, что его отца, бывшего главного тренера ЦСКА, несправедливо критиковали после поражения в плей-офф от «Локомотива». После этой серии Квартальнов был отправлен в отставку.«Команда не выполнила задачи – это факт. Тренер отправлен в отставку, к этому каждый специалист должен быть готов в любой момент. Неприятно удивила жёсткая критика человека, который, на минуточку, три подряд „регулярки“ выиграл. Это же всё не просто так и не случайность. Конечно, мне как сыну неприятна несправедливость в отношении своего отца. Но он очень сильный человек и сделает свои выводы. Уверен, он сделает всё, чтобы больше не допустить несправедливой критики.ЦСКА, от которого ждали результата, не справился с давлением? Трудно ответить на этот вопрос… С одной стороны, когда что-то ждут от тебя, то появляется страх облажаться. С другой стороны, мы все профессионалы, и даже давление должно мотивировать. Поэтому нет, я не считаю, что причина в этом. Если рассуждать с точки зрения нейтрального зрителя, то играли две равные команды, но „Локомотиву“ чуть больше повезло, ярославцы психологически пересилили соперника. Плей-офф – это тоже лотерея, и везение много значит», — цитирует Квартальнова «Спорт-экспресс».