Женская сборная России сыграет с Канадой на ЧМ-2017 в траурных повязках

Женская сборная России проведёт матч чемпионата мира с командой Канады в траурных повязках в память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на официальном сайте ФХР.3 апреля в петербургском метро прогремел взрыв в вагоне поезда между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Есть погибшие и раненые. В Петербурге в связи с терактом объявлен траур.Матч России и Канады состоится 3 апреля, начало — в 22:30. Россиянки занимают второе место в группе А, набрав после двух игр три очка.