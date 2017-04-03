Стал известен состав женской сборной России на матч ЧМ-2017 с Канадой

Стал известен состав женской национальной сборной России на игру группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года с командой Канады.Сорокина (Александрова);Пирогова – Шибанова, Малявко — Белякова – Сосина;Баталова — Гончаренко, Штарёва – Дергачёва — Шохина;Лобова – Щукина, Гаврилова – Смоленцева — Вафина;Ганеева, Скиба, Митрофанова – Дюпина — Кадирова.Россиянки после двух матчей занимают второе место в группе А, набрав три очка. Сборная Канады проиграла два первых матча и занимает четвёртое место.