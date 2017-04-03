О. Петров: несмотря на решение НХЛ, Овечкин 100% поедет на Олимпиаду

Бывший нападающий «Монреаль Канадиенс» Олег Петров прокомментировал решение НХЛ не принимать участия в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.
«Для многих игроков НХЛ, и российских, и канадских, это большой удар. Все хотели поехать на Олимпиаду, потому что это одно из самых знаменательных событий в карьере. Это большая ответственность — играть на Олимпиаде за свою страну.
Александр Овечкин всегда держит своё слово и за свою страну сделает очень многое, думаю, с его стороны проблем не будет. К тому же хозяин «Вашингтона» сказал, что отпустит в любом случае Овечкина на Олимпиаду. Думаю, Александр 100% будет участвовать в играх.
Поедут ли другие вслед за Овечкиным? Каждый должен отвечать за себя, все хоккеисты под контрактами, они могут требовать, но не имеют права просто уехать на игры без разрешения. Если они уедут, их могут дисквалифицировать или оштрафовать», — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
>>> НХЛ не примет участия в Олимпиаде 2018 года