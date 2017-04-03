Р. Ротенберг: с точки зрения НХЛ отказ от ОИ-2018 – бизнес, а мы смотрим дальше

Первый вице-президент ФХРпрокомментировал решение НХЛ не участвовать в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.«С их точки зрения только бизнес, ничего личного. А нам нужно смотреть дальше. Мы готовы и будем дальше готовиться к Олимпиаде в Южной Корее. Мне сложно говорить об их решениях. Наверное, есть свои причины. Они уже говорили их. Там поступают так, как считают нужным. Это их чемпионат. Мы не вправе комментировать это. Думаю, что скоро появится официальное заявление ИИХФ. Важно, что есть решение. Национальным федерациям необходимо подготовиться к Олимпиаде. Логистика, проживание, всё остальное. Мы уже были в Южной Корее, провели две игры. Подготовительные работы ведутся. А в других федерациях пока не было полного понимания. В ФХР предварительно готовились к этому сценарию», — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.