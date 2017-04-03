В ФХР приветствуют, если Овечкин и другие лидеры проявят инициативу участия в ОИ

Первый вице-президент ФХРсообщил, что федерация будет приветствовать инициативу российских игроков НХЛ поехать на Олимпиаду 2018 года, несмотря на решение лиги.«Могут ли проявить инициативу Овечкин, Малкин и другие авторитетные российские игроки НХЛ, чтобы поехать на Олимпиаду? Это приветствуется с нашей стороны, если российские лидеры хотят участвовать в Играх. Но вместе с тем мы прекрасно понимаем, что это полностью в компетенции НХЛ. И мы на это повлиять не можем. Насколько они могут отпустить, к примеру, одного игрока. Но ведь если один поедет, то и другие захотят. Они же не могут без всех звёзд продолжать регулярный чемпионат», — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.