НХЛ предписала клубам не обсуждать с игроками возможность участия в ОИ-2018

НХЛ предписала клубам лиги не обсуждать со своими игроками возможность участия в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане. Об этом в своём «твиттере» сообщает инсайдер Sportsnet Крис Джонстон. Журналист отмечает, что позже лига сама примет решение по этому вопросу.Многие игроки НХЛ выражали заинтересованность в участии в Олимпийских играх. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не раз заявлял, что поедет на Игры даже в случае решения НХЛ не участвовать. Позже он заручился поддержкой владельца клуба Теда Леонсиса.