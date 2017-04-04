ЛеБрюн: не пытаюсь обелить НХЛ, но зачем МОК пошёл на конфликт год назад?

Хоккейный эксперт, инсайдер ESPNпрокомментировал решение НХЛ не участвовать в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, а также раскритиковал позицию МОК, который отказался оплачивать игрокам НХЛ перелёты и страховку. Средства на страховку были найдены ИИХФ и национальными федерациями хоккея, но НХЛ заявила о нецелесообразности остановки чемпионата и сопутствующих финансовых потерях.«Не пытаюсь обелить НХЛ, но до сих пор не понимаю, зачем МОК потребовалось пинать медведя и начинать конфликт год назад? НХЛ было бы гораздо сложнее отказаться от участия, если бы МОК обещал сохранить статус-кво. Но вместо этого он пошёл на конфликт.Я могу соглашаться или не соглашаться с владельцами НХЛ, но Олимпиада — это огромный рынок, и точка», — написал Лебрюн в своём «твиттере».