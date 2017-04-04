Рон Хекстолл назначен генеральным менеджером сборной Канады на ЧМ-2017

назначен генеральным менеджером сборной Канады на чемпионат мира 2017 года, сообщается на официальном сайте сборной. Хекстолл занимает такой же пост в «Филадельфии Флайерз», а на чемпионате мира — 2014 уже входил в руководящую группу.Помощником генерального менеджера стал Шон Бурк, также в руководящую группу войдут вице-президент Федерации хоккея Канады по хоккейным операциям Скотт Сэлмонд и директор по подбору игроков Ларри Карриер.Чемпионат мира пройдёт в Кёльне и Париже с 5 по 21 мая.