Женская сборная России потерпела разгромное поражение от Канады на ЧМ-2017

Женская сборная России по хоккею потерпела разгромное поражение от команды Канады в матче группового этапа чемпионата мира 2017 года. Встреча завершилась со счётом 0:8.
Обе команды провели по три матча в группе и набрали по три очка.
Канада — Россия — 8:0 (4:0, 1:0, 3:0)
1:0 — Вейкфилд (Ирвин), 14:30, бол.
2:0 — Кларк (Джонстон, Полин), 15:33.
3:0 — Вейкфилд (Ирвин), 16:51.
4:0 — Спунер (Потомак, Ирвин), 18:37.
5:0 — Амброзе (Полин), 31:01, бол.
6:0 — Дженнер (Джонстон), 44:56, бол.
7:0 — Агоста (Вейкфилд), 46:41.
8:0 — Потомак (Ларок, Меккельсон), 59:19.
Броски: 41 — 16.