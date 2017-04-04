Женская сборная России потерпела разгромное поражение от Канады на ЧМ-2017

Женская сборная России по хоккею потерпела разгромное поражение от команды Канады в матче группового этапа чемпионата мира 2017 года. Встреча завершилась со счётом 0:8.Обе команды провели по три матча в группе и набрали по три очка.1:0 — Вейкфилд (Ирвин), 14:30, бол.2:0 — Кларк (Джонстон, Полин), 15:33.3:0 — Вейкфилд (Ирвин), 16:51.4:0 — Спунер (Потомак, Ирвин), 18:37.5:0 — Амброзе (Полин), 31:01, бол.6:0 — Дженнер (Джонстон), 44:56, бол.7:0 — Агоста (Вейкфилд), 46:41.8:0 — Потомак (Ларок, Меккельсон), 59:19.Броски: 41 — 16.