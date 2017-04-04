Нападающий Мартин Сен-Пьер сыграет за сборную Казахстана

Канадский нападающийсыграет на сборную Казахстана, сообщает Шайба.kz. Хоккеист уже прибыл в расположение национальной команды и тренируется во втором звене с Романом Старченко.33-летний уроженец Оттавы провёл за «Барыс» два сезона подряд и теперь имеет право выступать за казахстанскую сборную. Это уже пятый североамериканский легионер в составе национальной команды. Ранее за Казахстан были заиграны канадцы Кевин Даллмэн, Найджел Доус, Дастин Бойд и американец Брэндон Боченски.Чемпионат мира в группе «А» первого дивизиона пройдёт с 22 по 28 апреля в Киеве. За две путёвки в элитный дивизион будут бороться сборные Казахстана, Украины, Австрии, Польши, Венгрии и Южной Кореи.