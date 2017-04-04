Федерация хоккея Канады: надеялись на другое решение НХЛ, но у нас есть план «B»

Председатель правления федерации хоккея Канадыпрокомментировал отказ НХЛ от участия в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.«Решение НХЛ — не то, на что мы надеялись, потому что в конечном итоге мы хотим, чтобы на Олимпиаде 2018 года друг против друга соревновались лучшие игроки мира. Для сборной Канады это подразумевает участие игроков НХЛ. Это решение не изменит нашу подготовку к Играм — у нас разработан как план «А», так и план «B», и мы будем готовы действовать в новых условиях. В следующем месяце наш приоритет — это чемпионат мира 2017 года, и мы будем готовы начать выполнение плана «B» после этого турнира», — цитирует Ренни в своём «твиттере» обозреватель Associated Press Стивен Вайно.