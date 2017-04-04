«Баффало» на своей площадке проиграл «Торонто», Зайцев набрал 1 очко

«Баффало Сэйбрз» в домашнем матче уступил «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 2:4. Гости создали себе решающий задел уже в первые пять минут матча, забросив три шайбы. Авторами голов стали Леонид Комаров, Остон Мэттьюс и Джеймс ван Римсдайк.«Баффало» смог ответить только во втором периоде — один ответный гол провёл Райан О'Райлли. На 46-й минуте Назем Кадри восстановил преимущество «Торонто» в три шайбы. Окончательный счёт установил Джек Айкел.Российский защитник «Торонто»отметился голевой передачей.«Торонто» ведёт борьбу за плей-офф, занимая после этой победы шестое место в Восточной конференции. «Баффало» находится на 14-й позиции.