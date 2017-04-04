Ларионов: ОИ теряют интерес, превращаются в группу B, играть будут любители

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнлипрокомментировал запрет НХЛ своим игрокам на участие в Олимпиаде.«Для обычных болельщиков Олимпиада теряет интерес, соревнования превращаются в группу B. Получается, что играть будут любители. Потому что сильнейшие игроки выступают в НХЛ. Олимпиада теряет смысл.Безусловно, это разочарование для нашей страны, поскольку мы выросли на Олимпийских играх. Будем надеяться, что компромисс всё-таки будет найден, время для диалога есть всегда», – цитирует Ларионова ТАСС.