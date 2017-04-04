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Россиянки сыграют с немками в четвертьфинале ЧМ-2017

4 апреля 2017, вторник. 08:45. Хоккей
Женская сборная России заняла четвёртое место в группе А на чемпионате мира — 2017. В четвертьфинале команда встретится со сборной Германии, которая финишировала первой в группе В. Если россиянки одержат победу, то в полуфинале сыграют со сборной США.

В другом четвертьфинале сыграют команды Финляндии и Швеции. Победитель матча выходит в полуфинал на Канаду.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Женская сборная России - Хоккей
Новости. Хоккей
4 апреля 2017, вторник
08:45 Чистяков: девчонки перегорели в матче с Канадой
08:45 Россиянки сыграют с немками в четвертьфинале ЧМ-2017
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08:30 Оргкомитет ОИ-2018: надеемся, что НХЛ отменит своё решение
08:28 Черри: я рад, что энхаэловцы не сыграют на Олимпиаде
08:26 Ларионов: ОИ теряют интерес, превращаются в группу B, играть будут любители
07:18 Каспарайтис: Россия становится одним из фаворитов Олимпиады
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05:12 «Детройт» вырвал победу у «Оттавы», Свечников реализовал победный буллит
04:53 «Баффало» на своей площадке проиграл «Торонто», Зайцев набрал 1 очко
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01:24 Федерация хоккея США: уважаем решение НХЛ и рассчитываем завоевать медали на ОИ
01:18 Федерация хоккея Канады: надеялись на другое решение НХЛ, но у нас есть план B
01:10 Защитник «Нью-Джерси» Праут дисквалифицирован на два матча
00:51 Нападающий Мартин Сен-Пьер сыграет за сборную Казахстана
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00:42 Как вы относитесь к решению НХЛ отказаться от участия в Олимпиаде 2018 года
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3 апреля 2017, понедельник
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23:30 Р. Ротенберг: с точки зрения НХЛ отказ от ОИ-2018 – бизнес, а мы смотрим дальше
23:26 О. Петров: несмотря на решение НХЛ, Овечкин 100% поедет на Олимпиаду
23:19 Эксперт THN: хоккей — лучшая в мире игра. НХЛ — худшая в мире лига
23:19 В ФХР надеются, что игроки, собиравшиеся уехать в НХЛ, пересмотрят своё решение
22:50 НХЛ не примет участия в Олимпиаде 2018 года
22:39 «Аризона» отпустила Экман-Ларссона в Швецию из-за смерти матери
22:11 Стал известен состав женской сборной России на матч ЧМ-2017 с Канадой
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22:04 Н. Квартальнов: неприятно удивила жёсткая и несправедливая критика в адрес отца
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