Россиянки сыграют с немками в четвертьфинале ЧМ-2017

Женская сборная России заняла четвёртое место в группе А на чемпионате мира — 2017. В четвертьфинале команда встретится со сборной Германии, которая финишировала первой в группе В. Если россиянки одержат победу, то в полуфинале сыграют со сборной США.
В другом четвертьфинале сыграют команды Финляндии и Швеции. Победитель матча выходит в полуфинал на Канаду.
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