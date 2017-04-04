Прайс: на КМ так же представляют свою страну, но Олимпиада есть Олимпиада

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс прокомментировал решение НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду-2018.
«Думаю, это решение скажется на нескольких молодых игроках, у которых ранее не было возможности участвовать в Олимпиаде. Если сравнить Кубок мира с Олимпиадой, то это не одно и то же. Конечно, игроки так же представляют свою страну, но Олимпиада есть Олимпиада», — приводит слова Прайса журналист Кайл Букаускас.
>>> НХЛ не примет участия в Олимпиаде 2018 года
>>> «Поздравляю Россию с золотом». НХЛ отказалась от Олимпиады-2018