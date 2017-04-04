Щукина: подстроились под Канаду, произошла потеря концентрации

Защитник женской национальной сборной Россиипрокомментировала разгромное поражение от команды Канады (0:8) на групповом этапе ЧМ-2017.«Сборная Канады очень быстрая, хорошо обученная тактически и технически. Вроде мы сегодня начали неплохо, подстроились под них. Но дальше произошла потеря концентрации: провалили пять минут в первом периоде, отсюда результат – пропустили четыре гола.Канадки работают все 60 минут матча, мы же где-то упускаем, не хватает концентрации. Надо серьёзно работать над этим, тренироваться. Из прошедшего матча следует сделать выводы и готовиться к завтрашней игре. Это будет самая важная игра турнира. Конечно, все матчи довольно важны, но с четвертьфинала начинаются игры на вылет. Думаю, тренеры нам что-то подскажут, мы сделаем выводы и завтра выйдем биться за сборную России», — цитирует Щукину официальный сайт ФХР.