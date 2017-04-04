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Щукина: подстроились под Канаду, произошла потеря концентрации

4 апреля 2017, вторник. 09:15. Хоккей
Защитник женской национальной сборной России Анна Щукина прокомментировала разгромное поражение от команды Канады (0:8) на групповом этапе ЧМ-2017.

«Сборная Канады очень быстрая, хорошо обученная тактически и технически. Вроде мы сегодня начали неплохо, подстроились под них. Но дальше произошла потеря концентрации: провалили пять минут в первом периоде, отсюда результат – пропустили четыре гола.

Канадки работают все 60 минут матча, мы же где-то упускаем, не хватает концентрации. Надо серьёзно работать над этим, тренироваться. Из прошедшего матча следует сделать выводы и готовиться к завтрашней игре. Это будет самая важная игра турнира. Конечно, все матчи довольно важны, но с четвертьфинала начинаются игры на вылет. Думаю, тренеры нам что-то подскажут, мы сделаем выводы и завтра выйдем биться за сборную России», — цитирует Щукину официальный сайт ФХР.
Источник: Федерация хоккея России Сообщить об ошибке
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Женская сборная России - Хоккей
Новости. Хоккей
4 апреля 2017, вторник
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