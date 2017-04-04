Малкин: хочется надеяться, что ещё может что-то поменяться в отношении ОИ-2018

Нападающий «Питтсбург Пингвинз»выразил надежду, что НХЛ изменит решение в отношении Олимпиады 2018 года.«Решение лиги о недопуске хоккеистов на Олимпиаду – это очень тяжёлое решение для многих игроков. Олимпиада – это самый престижный турнир! Игроки со всех лиг должны участвовать в ней и показывать своё мастерство на радость болельщикам. Хочется верить и надеяться, что ещё может что-то поменяться, ведь есть ещё время всё взвесить и обдумать», — цитирует Малкина ТАСС.