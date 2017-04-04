Бэбкок: для новичка делать то, что делает Зайцев, это просто фантастика

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок высказал мнение о защитнике Никите Зайцеве.
«Если вы посмотрите на это со стороны, не находясь внутри ситуации, то можете сказать: «Он минусовой игрок». Но я думаю, что он нереальный хоккеист. Для новичка, который вступает в нашу лигу и делает то, что делает Зайцев, это просто фантастика.
Это невероятный человек, невероятный профессионал. Надеюсь, что он будет игроком «Торонто» надолго, потому что он игрок высшего уровня», – цитирует тренера TSN.
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