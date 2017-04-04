Свечников: победный буллит в матче с «Оттавой» — невероятный момент

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Евгений Свечников поделился эмоциями от дебютного матча в НХЛ. 20-летний россиянин стал автором победного буллита в матче регулярного чемпионата НХЛ С «Оттавой Сенаторз» (5:4 Б).
«Мне 20 лет, и я начинаю на Joe Louis Arena. У меня бегали мурашки по коже.
Тренер указал на меня и сказал: «Иди и делай своё дело. Это просто невероятный момент. Этот финт мне несколько раз удавался в «Гранд Рэпидс», так что я знал, что делаю», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
>>> «Детройт» вырвал победу у «Оттавы», Свечников реализовал победный буллит