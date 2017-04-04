Пронгер: понимаю грусть хоккеистов, но после Игр начались бы жалобы на усталость

Известный в прошлом защитник, член Зала хоккейной славы Крис Пронгер прокомментировал отказ НХЛ от участия в Олимпиаде-2018 в Южной Корее.
«Конечно, хоккеисты разочарованы, я их могу понять – они не будут играть на самом известном турнире. Но когда я был игроком НХЛ, то хотел иметь один выходной каждую неделю. Чтобы добраться до Кореи из Северной Америки, пришлось бы преодолеть 17 часовых поясов, долго лететь, а потом сразу же выйти на тренировку и играть матчи.
Более того, сразу после Олимпиады требовалось бы лететь обратно и тут же включаться в переполненный календарь регулярного чемпионата НХЛ. Кроме того, ведущие игроки были бы очень восприимчивы к травмам. Я понимаю, почему парни хотят на Олимпиаду. Но в этом случае они не смогут жаловаться на перелёты, жёсткий график и отсутствие отдыха», — приводит слова Пронгера CBC.
В бытность игроком Пронгер участвовал в четырёх Олимпиадах и завоевал две золотые медали.