Бэбкок разочарован запретом игрокам НХЛ участвовать в ОИ-2018

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» и наставник сборной Канады на двух последних Олимпиадахпрокомментировал отказ НХЛ от участия в Играх-2018 в Пхёнчхане.«Всё, что я могу сказать на эту тему, – я очень разочарован. Но если говорить честно, все мои мысли лишь о завтрашнем матче с «Вашингтоном». Всё моё внимание посвящено этому, мы сосредотачиваемся на играх плей-офф. Мы не думаем ни о следующем сезоне, ни об Олимпийских Играх», — передаёт слова Бэбкока The Athletic.Бэбкок привёл сборную Канады к двум золотым олимпийским медалям подряд (2010, 2014).