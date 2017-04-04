Третьяк: ФХР уважает любое решение, которое приняла НХЛ по ОИ

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о запрете НХЛ игрокам участвовать в ОИ-2018. Энхаэловцы пропустят Олимпиаду впервые с 1994 года.
«Откровенно говоря, мы надеялись, что НХЛ, профсоюз игроков и МОК найдут компромисс. Главные спонсоры МОК были заинтересованы в турнире высокого уровня на Олимпиаде, поскольку миллионы телезрителей смотрят хоккей. Решение не было принято, но федерация уважает любое решение, которое приняла НХЛ.
Будем готовиться к Олимпиаде своими силами. Хорошо, что сейчас об этом сказали, потому что мы будем уже делать календарь и совершенно по-другому готовиться к Играм, надеясь на своих игроков», — цитирует Третьяка ТАСС.