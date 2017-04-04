Шалаев: решение НХЛ – антихоккейное, а Калинина мы всегда ждём в Омске

Президент «Авангарда» Владимир Шалаев прокомментировал решение НХЛ не отпускать хоккеистов лиги на Олимпийский игры 2018 года в Пхёнчхане, а также оценил возможность возвращения в КХЛ форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Сергея Калинина. Права на Калинина принадлежат «Авангарду».
«Мы всегда ждём Сергея Калинина в Омске. Но здесь в первую очередь всё зависит от самого игрока. Клубы в данной ситуации мало что решают, ведь права на хоккеиста в КХЛ, а мы не можем диктовать свои условия североамериканцам и самому Сергею, как себя вести. Я считаю, что случившееся – это очень неудачно, непродуктивно.
Это антихоккейное решение. Думаю, что возможен вариант, при котором отдельные игроки всё же поедут на Олимпиаду, так как ассоциация игроков и вся мировая хоккейная общественность возмущены», — сказал Шалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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