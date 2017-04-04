Морозов: не стоит ожидать массовой тенденции возвращения игроков НХЛ ради ОИ

Серебряный призер Олимпийских игр 1998 года в Нагано Алексей Морозов выразил мнение, что массового возвращения российских игроков из НХЛ к Олимпийским играм 2018 года ожидать не стоит. По мнению Морозова, шансы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина принять участие в ОИ-2018 составляют 50 на 50.
«Смогут ли какие-то хоккеисты вернуться домой для участия в Играх, зависит от каждого игрока индивидуально, у кого какие планы. Здесь слишком много нюансов, всё зависит от каждого конкретного контракта, возраста игрока, успеет ли он потом ещё вернуться в НХЛ или нет. Каждый хоккеист будет принимать индивидуальное решение, так что не стоит ожидать массовой тенденции возвращения игроков ради Олимпиады.
Я думаю, Овечкин попытается сделать всё возможное, а там уже всё будет зависеть от руководства его клуба, от лиги, какой запрет они введут на то, чтобы игроки самостоятельно не отправлялись на Олимпиаду. Так что шансы Овечкина сыграть на Играх — 50 на 50. Конечно, Александр всегда хочет участвовать в Олимпиаде, слов на ветер не бросает, поэтому предпримет все попытки, чтобы сыграть за сборную России.
Конечно же, это решение лиги является очень обидным для болельщиков и всего хоккейного сообщества, лучшие игроки не приедут на Олимпиаду и не проявят себя, не сыграют за свои страны. От этого падает уровень Олимпиады, так как не будет лучших игроков. Престижней выиграть олимпийские медали в упорной и тяжёлой борьбе, чем играть с командами, не собранными из сильнейших хоккеистов», — цитирует Морозова ТАСС.