Фазель: отказ от ОИ-2018 ставит в опасность проведение Кубка мира в 2020 году

Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал решение НХЛ об отказе в участии в Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане и то, как это может отразиться на следующих крупных соревнованиях.
«Олимпиада будет как Евротур? Знаете, никогда не надо убирать удивительный дух Олимпийских игр, когда вы живёте с другими спортсменами и представляете свою страну. Это особенная атмосфера. У нас есть достаточно запоминающихся историй в хоккее, даже до того как НХЛ начала участвовать. Овечкин говорил, что поедет на Олимпиаду. Есть вероятность, что он приедет, но посмотрим, случится это или нет.
Всё это может повлиять на переговоры о новом коллективном соглашении между НХЛ и профсоюзом. Его действие стороны могут остановить уже в 2019 году. Это будет очень сложное время для НХЛ. Игроки не довольны, профсоюз не доволен. Это всё может поставить в опасность проведение Кубка мира в 2020 году. Гэри Беттмэн идёт по очень опасному пути.
Ближайший чемпионат мира будет таким же интересным, тем более что федерации будут готовиться с прицелом на Олимпиады. Мы же специально просили решение до конца апреля, чтобы дать возможность федерациям понять, кого стоит приглашать на турнир.
Мы хотим встретиться с НХЛ до конца апреля. Мы всегда открыты ко всему, если внезапно они поменяют своё мнение. Вообще же финальное решение в этом вопросе между НХЛ и профсоюзом. Сейчас принято очень опасное решение. Болельщики, игроки, пресса, телевидение, МОК, национальные федерации недовольны. Если люди несчастливы, то это не очень хорошо», — сказал Фазель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.