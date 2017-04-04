Агент: наплевать на контракты ради ОИ никто из российских игроков НХЛ не сможет

Агент нападающего «Чикаго Блэкхоукс» Артемия Панарина Александр Черных сообщил, что вопрос участия игроков из НХЛ в Олимпиаде закрыт.
«Наплевать на действующие контракты никто из российских игроков в НХЛ не сможет, потому что они – люди законопослушные. Есть договоры, и ребята должны их выполнять, потому что они находятся в рамках системы.
Что касается Панарина, то он всегда готов приехать в сборную России. Насколько я знаю, возможен какой-то индивидуальный допуск игроков к Играм, о котором уже говорилось. В рамках официальных соглашений он в любом случае всегда готов приехать в сборную. Но это не может быть каким-то демаршем, когда он возьмёт вещи и уедет», — сказал агент.