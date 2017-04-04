Михайлов: будет глупостью отказаться от игроков из НХЛ на чемпионате мира-2017

Двукратный олимпийский чемпионподелился мнением насчёт того, стоит ли на ближайший чемпионат мира звать в национальную сборную игроков из НХЛ, учитывая то, что лига запретила хоккеистам ехать на Олимпиаду в Пхёнчхане.«Постановка вопроса неправильная. Во-первых, этих игроков никто не будет отпускать, так как они находятся под контрактом. Во-вторых, наши российские игроки, которые играют здесь, хотят выступать за сборную. Как будет развиваться ситуация, никто не знает. Отказаться от игроков НХЛ на чемпионате мира будет глупостью, ведь, повторюсь, ситуация может сложиться по-всякому», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.