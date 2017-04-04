СКА направит средства от продажи билетов семьям пострадавших от взрыва в метро

СКА выступил с заявлением в связи с трагическими событиями, связанными с терактом в Санкт-Петербурге.«В связи с трагическими событиями в Петербурге хоккейным клубом СКА было принято решение направить часть средств, вырученных от проведения домашних матчей финальной серии Кубка Гагарина, семьям пострадавших от взрыва в городском метрополитене. Сегодняшняя тренировка команды в Ледовом дворце началась с минуты молчания в память о погибших в результате теракта.Для оказания помощи пострадавшим от террористического акта в петербургском метро открыт специальный счёт для перечисления благотворительных пожертвований.Реквизиты:Санкт-Петербургская Региональная общественная организация «Прерванный полёт».ИНН 7813202983Расчетный счёт 40703810555130000219БИК 044030653к/сч 30101810500000000653Северо-Западный Банк ПАО СбербанкНаименование услуги: Помощь пострадавшим при взрыве в метро», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.