СКА направит средства от продажи билетов семьям пострадавших от взрыва в метро

СКА выступил с заявлением в связи с трагическими событиями, связанными с терактом в Санкт-Петербурге.
«В связи с трагическими событиями в Петербурге хоккейным клубом СКА было принято решение направить часть средств, вырученных от проведения домашних матчей финальной серии Кубка Гагарина, семьям пострадавших от взрыва в городском метрополитене. Сегодняшняя тренировка команды в Ледовом дворце началась с минуты молчания в память о погибших в результате теракта.
Для оказания помощи пострадавшим от террористического акта в петербургском метро открыт специальный счёт для перечисления благотворительных пожертвований.
Реквизиты:
Санкт-Петербургская Региональная общественная организация «Прерванный полёт».
ИНН 7813202983
Расчетный счёт 40703810555130000219
БИК 044030653
к/сч 30101810500000000653
Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк
Наименование услуги: Помощь пострадавшим при взрыве в метро», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.